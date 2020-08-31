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بنك أمريكا الوسطى يوافق على قرض بـ400 مليون دولار لشراء لقاح

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:55 م
بنك أمريكا الوسطى يوافق على قرض بـ400 مليون دولار لشراء لقاح لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي في بيان اليوم الاثنين إنه وافق على قرض تقديم 400 مليون دولار في قرض إلى سبع دول في المنطقة وجمهورية الدومنيكان لشراء وتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ودول أمريكا اللاتينية قلقة من أنها قد تجد نفسها خلف الصفوف عندما يجري تطوير لقاح، لأن دولا غنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تسعى لشراء الإمدادات الأولى من مصنًعين رئيسيين للقاح.

ووقعت الأرجنتين والمكسيك، وهما عضوان في بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي، إتفاقات بالفعل مع جامعة أوكسفورد وشركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية لإنتاج تجاري للقاحات في أرجاء المنطقة.

وقال دانتي موسي رئيس البنك إن الموافقة على القرض "تسمح للدول في منطقة أمريكا الوسطى بالوصول إلى هذا الإمداد الطبي عندما يصبح متاحا وتنفيذ إجراءات المناعة لشعوبها."

وستحصل كل من بيليز وكوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجواوبنما وجمهورية الدومنيكان على 50 مليون دولار في إطار برنامج دعم طارئ لجاحة فيروس كورونا.


بنك أمريكا الوسطى

لقاح كورونا

فيروس كورونا

كورونا

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