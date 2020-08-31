بطريرك الكاثوليك يترأس قداس شكر احتفالا بعيد سيامة نائبه أسقفا.. صور

كتب مايكل فارس

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريركُ الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قدّاس شكر من أجل عيد السيامة الأسقفيّة الأول للأنبا باخوم، نائب البطريرك لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوة الإكليريكيّين، بكابيلا القدّيس مرقس بالدار البطريريكيّة.



جانب من القداس

ويوافق القداس، اليوم الثالث من شهر توت، حيث قراءات الطقس عن الراعي الصالح (يوحنا١٠)، وقد ألقى الأنبا إبراهيم إسحق صلاة صغيرة شكر لاختيار الله لنا، طالبًا أن يحفظ لنا روحه بداخلنا فنعيش بإرادة صالحة لنعلن بحياتنا قيامة يسوع.



القداس

كما عبّر الأنبا باخوم شكره وامتنانه لاختيار الله له كأسقف، وكذلك من أجل سنة قادها الروح القدس من أجل بناء بيت الله البشريّ، وهذا بات واضحًا من خلال الشركة التي تعيشها الكنيسة بدءًا من الآباء الكهنة ووصولاً لكل شعب الإيبارشيّة، كما طلب الأنبا باخوم من الله أن تستمر روح الشركة هذه في الإيبارشيّة وأن تكون السنة الجديد سنة تحركها كلمة الله لتخلقنا من جديد، وتحررنا من كل قيد، لتُرسلنا فنبشر بملكوت الله.



جانب من القداس

والاسم الحقيقي للأنبا باخوم، قبل السيامة أسقفا الأب هاني نصيف واصف باخوم، وهو من مواليد 4 مايو 1974 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم اتصالات جامعة عين شمس عام 1996، وقد التحق بالكلية الإكليريكية أم الفادي بروما عام 1998، وأنهي بكالوريوس اللاهوت من الجامعة الجريجورية بروما عام 2002، وحصل على الدكتوراه في القانون الكنسي من جامعة اللاتيرانو عام 2009.

وبعد سيامته الكهنوتية عُين مساعدا للراعي بكنيسة القديس إيريناوس بروما، ثم من عام 2005 حتى 2010 نائب مدير إكليريكية أم الفادي بلبنان، و تم تعيينه سكرتيرًا لبطريرك الأقباط الكاثوليك من عام 2010 حتى 2015، عمل الأب هاني باخوم عام 2010 كأمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وقد بدأ الأب هاني باخوم منذ عام 2015، العمل كوكيل لبطريركية الأقباط الكاثوليك ورئيس المجلس الروحي الدرجة الثانية، وأسندت له الكنيسة الكاثوليكية رعاية الإعلامي الكاثوليكي بمصر، والممثل القانوني لمدارس سان جورج مصر الجديدة، كما درس في جامعة اللوجانو اللاهوتية بسويسرا، والمعهد البحري الشرقي بروما، وكذلك التدريس بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي، وكلية العلوم الدينية بالسكاكيني.

ولقب الأب هاني باخوم، باسم الأنبا باخوم، بعدما اعتمد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في 14 يونيو 2019، انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب هاني نصيف باخوم أسقفًا للدائرة البطريركيّة، لشئون الإيبارشية البطريركيّة، على كرسي كاباسا الفخريّ، ويوم السبت 31 أغسطس 2019، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك الرسامة الأسقفية للأب هاني باخوم.