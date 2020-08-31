بريطانيا تفرض عزلا على ركاب طائرة عائدة من اليونان بعد إصابة 16 منهم بكورونا

كتبت آمال رسلان

أعلنت السلطات في كاردييف عاصمة منطقة ويلز التابعة لبريطانيا، تسجل 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لسائحين عائدين من زانتى باليونان، على رحلة تابعة لشركة السفر والسياحة العالمية توى، وإجبار جميع ركاب الرحلة على العزل الصحي الذاتي.

وقال أحد الركاب لـ bbc إنه طُلب من 200 شخص على متن الرحلة العائدة من اليونان عزل أنفسهم، مؤكدا انها كانت "كارثة" حيث لا يرتدي العديد من المسافرين أقنعة.

وقالت ستيفاني ويتفيلد لبي بي سي إن رحلة توي كانت مليئة بـ "الطواقم" و "طاقم غير كفؤ".

وقالت الصحة العامة في ويلز (PHW) إن ستة عشر راكبًا على متن رحلة TOM6215 من الجزيرة اليونانية إلى كارديف أثبتت إصابتهم الآن، حيث ارتفع العدد من 7 إصابات إلى 16.

وذكرت شركة الطيران "طاقمنا مدرب على أعلى المستويات"، و"يجري تحقيق كامل الآن حيث لم يتم الإبلاغ عن هذه المخاوف أثناء الرحلة أو قبلها بيوم."

وقال مسؤولو الصحة إن سبعة أشخاص من ثلاثة أطراف مختلفة يُعتقد أن من المحتمل أن يكونوا معديين على متن الطائرة.

وقال الدكتور جيري شانكار من PHW لراديو بي بي سي إن الأشخاص العائدين من زانتي على وجه الخصوص "يلتقطون العدوى ويثيرون انتباهنا".

ولا تزال اليونان وجزرها على قائمة حكومة المملكة المتحدة للدول المعفاة من الحجر الصحي مما يعني أن المسافرين لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم عند عودتهم.

وقالت توي في بيان اليوم الاثنين: "يتم إبلاغ الركاب قبل السفر وعبر إعلانات على الرحلة أنه يتعين عليهم ارتداء أقنعة في جميع الأنحاء ولا يُسمح لهم بالتنقل في المقصورة، ولا يمكن إزالة الأقنعة إلا عند تناول الطعام والشراب"