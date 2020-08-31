اليوم السابع
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خالد صلاح
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باكستان تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:58 ص
باكستان تسجل 213 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أدنى عدد إصابات يومي بالفيروس منذ أكثر من أربعة أشهر.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الاثنين - أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في أنحاء البلاد بلغ حتى الآن 295 ألفا و849 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في باكستان 6 آلاف و294 حالة وفاة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.


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كورونا فى باكستان

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