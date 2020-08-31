الهند تستعد لإجراء تجارب المرحلة الثانية على لقاح كوفاكسين لكورونا

كتبت هند عادل

يستعد معهد العلوم الطبية ومستشفى SUM بالهند للمرحلة الثانية من التجربة البشرية للقاح كوفاكسين أول لقاح لفيروس كورونا في الهند، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS ، وأوضح مسئولون أن الاستعدادات جارية في المستشفى لبدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية البشرية لـ 'Covaxin'

وقال الدكتور إي فينكاتا راو ، الباحث الرئيسي في التجربة في معهد العلوم الطبية ومستشفى SUM ، كلية العلوم الطبية ، إن "المرحلة الأولى من التجربة لا تزال مستمرة حيث نخطط لبدء تجربة المرحلة الثانية قريبًا .

وقال الدكتور راو إن عينات الدم التي تم جمعها من المتطوعين الذين تلقوا اللقاح كانت للتأكد من مدى فعالية اللقاح من حيث مستوى الأجسام المضادة التي تم تطويرها ، مضيفًا أنه لم تكن هناك آثار جانبية في المرحلة الأولى من تجربة اللقاح. .

وأوضح المسئولين أنه تم إعطاء جرعتين من اللقاح لكل متطوع بعد أن تم اختياره من خلال عملية فحص أجريت على مدى ثلاثة إلى سبعة أيام قبل التطعيم تم إعطاء الجرعة الأولى في اليوم صفر بينما تم جمع عينة الدم الجرعة الثانية أعطيت في اليوم 14 كما تم جمع عينة الدم .

وأضاف أنه سيتم أيضًا جمع عينات دم من المتطوعين في أيام مختلفة (28 ، 42 ، 104 ، 194 يومًا) لتقدير مدة الحماية لاحقًا.