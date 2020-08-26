سانوفى تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الجديد مع شركة أمريكية فى نوفمبر

كتبت أمل علام

كشفت شركة ترانسلايت بيو "Translate Bio" الأمريكية أن لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا طورته مع شركة الأدوية الفرنسية سانوفى "Sanofi"، أدى إلى استجابة مناعية فى الدراسات ما قبل البشرية، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب على البشر في نوفمبر.

وأضافت الشركة، التى وقعت صفقة محتملة لتطوير لقاح بقيمة 2 مليار دولار مع شركة Sanofi الشهر الماضى، إنه من المقرر أن يتم تقييم مرشحها للقاح فى مرحلة مبكرة إلى منتصف التجربة البشرية.

ويتقدم صانعو الأدوية الآخرون الذين يتسابقون لتطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كوروناCOVID-19 فى اختباراتهم، حيث بدأت مودرنا، وجونسون آند جونسون، وفايزر Pfizer دراساتهم فى المراحل الأخيرة، حيث يستخدم لقاح ترانسلايت، مثل مودرنا تقنيةmRNA ، التى توفر البروتينات التى تنتج استجابة مناعية ضد المرض مباشرة للخلايا المستهدفة.

وأشارت إلى أن شركة سانوفى تقوم بتطوير لقاح آخر مرشح لقاح لفيروس كوروناCOVID-19 مع شركة الأدوية البريطانية جلاكسو GlaxoSmith، في يوليو، قالت الحكومة الأمريكية، وإنها تقدم 2.1 مليار دولار لشركتى سانوفى وجلاكسو، من أجل لقاحات فيروس كورونا" COVID-19" لتغطية 50 مليون شخص، وتكفل اختبار وتصنيع شركات الأدوية.

ويعتمد اللقاح المرشح، الذي طورته سانوفى Sanofi بالشراكة مع جلاكسو GSK، على تقنية البروتين المؤتلف التي تستخدمها Sanofi لإنتاج لقاح الإنفلونزا.