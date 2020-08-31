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المستشار نادر سعد: وضعنا خطة لبداية موسم الدراسة وسنعلن عنها قريبا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:59 م
المستشار نادر سعد: وضعنا خطة لبداية موسم الدراسة وسنعلن عنها قريبا المستشار نادر سعد
كتب أحمد عرفة

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف مواجهة كورونا يعد على رأس أولويات الحكومة، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد ضرورة تطبيق العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر مقبلة على موسم الشتاء وهو ما يزيد من تحديات مواجهة كورونا، بجانب أننا قادمون على موسم دخول المدارس وهذا يتطلب إجراءات عديدة، حيث تم وضعنا خطة سيتم الإعلان عنها.

وأوضح نادر سعد أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، بجانب الالتزام بنسبة 50% للمطاعم والكافيهات والمقاهى لمواجهة كورونا.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد ضرورة متابعة حملة الإزالات لمن لم يتقدم بطلب تصالح، موضحا أنه بداية 1 أكتوبر لن يكون أى شخص حق قانونى فى التقدم بتصالح وستبدأ حملة الإزالات.


نادر سعد

الحكومه

كورونا

ازمه كورونا

كوفيد 19

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