المركز الثقافى الأفريقى بأسوان يضع اللمسات النهائية لعودة الزوار غدا.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أنهى المركز الثقافى الأفريقى بأسوان "متحف النيل" سابقاً، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، اللمسات الأخيرة استعداداً لاستئناف العمل مرة أخرى واستقبال الزوار، بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح جميع المعابد والمتاحف والمواقع الثقافية المختلفة، اعتبارا من بداية شهر سبتمبر.

وقالت المهندسة إيرين فايز، مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأسوان، إنه تم وضع اللمسات النهائية، لإعادة فتح المركز أمام الزوار وضيوف المحافظة اعتبار من غدا الأول من شهر سبتمبر، مشيرة إلى تفقدها أرجاء وأقسام المتحف برفقة المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتأمين دخول الزائرين من رواد ومحبى المركز الثقافى الأفريقى، استعدادا لإعادة فتح المركز.

وأضافت مدير المركز الثقافى الأفريقى، فى بيان صحفى، أنه تم استمرار أعمال التعقيم والتطهير المكثفة لمجابهة فيروس كورونا، إلى جانب مراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة التى يطبقها المركز على الزائرين من قياس درجة الحرارة لكل زائر، بالإضافة إلى وضع ملصقات إرشادية للتباعد أثناء الانتظار سواء أمام شباك التذاكر وبوابة الأمن والبوابة الداخلية للمركز.

وفى سياق متصل تابع مسئولو المركز وهيئة السد العالي، الأعمال التى يجرى تنفيذها بحديقة المركز والطريق الإسفلتى الجديد للمسرح المكشوف والاطمئنان على سير العمل والتأكيد على نهو جميع الأعمال الخاصة بالمسرح المكشوف والزراعات من حوله، بالإضافة إلى متابعة التجهيزات الخاصة بقاعة الاجتماعات بالمركز وجاهزيتها لجميع المؤتمرات والحفلات والندوات.



استعداد المركز الثقافى الأفريقى لعودة الزوار (



استعداد المركز الثقافى الأفريقى لعودة الزوار



استعداد المركز الثقافى الأفريقى لعودة الزوار (



استعداد المركز الثقافى الأفريقى لعودة الزوار



استعداد المركز الثقافى الأفريقى لعودة الزوار



استعداد المركز الثقافى الأفريقى لعودة الزوار