المؤبد لعاطل اعتدى على طالب بسلاح أبيض لسرقة توك توك بصان الحجر بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم، عاطلا بالسجن المؤبد، لقيامه بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على طالب وسرقة التوك توك بدائرة صان الحجر، صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، ومحمد بده، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 324 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة صان الحجر ليوم 21 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " عبد المقصود م ع" 17 سنة طالب مقيم المسلمية صان الحجر، أثناء قيادته الدراجة البخارية الخاصة به " توك توك" قام " محمد ال " 23 سنة مقيم دائرة المركز، باستدراجه لتوصيله لإحدى المناطق وفى الطريق ضربه على رأسه بسلاح أبيض وسرق منه التوك توك ولاذا بالفرار.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث صان لصحة الواقعة، وتم وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة بالحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.