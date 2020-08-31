اليوم السابع
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القبض على مقاول هارب من 212 سنة حبس بـ170 حكما قضائيا فى القليوبية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:27 م
القبض على مقاول هارب من 212 سنة حبس بـ170 حكما قضائيا فى القليوبية ضبط مجرم هارب - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مقاول هارب من 212 سنة حبس بـ 170 حكمًا قضائيًا في قضايا سرقة وشيكات ومحاجر، وتبين أن المتهم الهارب من منطقة عين شمس بالقاهرة، ويختبئ فى إحدى الشقق بدائرة قسم العبور بالقليوبية، وتم التحفظ على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

 

البداية، وردت معلومات سرية للعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية تفيد اختباء مقاول هارب من عدة أحكام في شقة بدائرة قسم العبور، وأنه من منطقة عين شمس وهارب من مطاردة مباحث التنفيذ في إحدى الشقق بمدينة العبور.

 

وتم عرض المعلومات على اللواء فخر العربي، مدير الأمن، فتم التنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم هارب من 212 سنة حبس في 170 حكم في قضايا "سرقة- شيكات- محاجر"، ويختبئ في مدينة العبور في إحدى الشقق، وتم استهدافه وضبطه، وتولت النيابة التحقيق.


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هارب من احكام قضائية

مباحث تنفيذ الاحكام

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

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