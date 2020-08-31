القبض على شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بمصر القديمة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تاجر عملة خارج السوق المصرفية في منطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالقاهرة، بقيام تاجر – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بممارسة نشاط إجرامى من خلال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال الاتفاق مع بعض ذوى المصريين العاملين بالخارج على أن يقوم بشراء العملات الأجنبية المحولة لهم من ذويهم بأسعار السوق السوداء وتسليمهم ما يقابلها بالجنيه المصرى.

وأجرى عمليات إيداع بنكية بالجنيه المصرى فى الحسابات الخاصة بهم وإعادة بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء للاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مكافحة جرائم النقد والتهريب من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.