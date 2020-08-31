اليوم السابع
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خالد صلاح
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العاهل المغربى يبحث هاتفيا مع رئيس الصين العلاقات المشتركة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:12 م
العاهل المغربى يبحث هاتفيا مع رئيس الصين العلاقات المشتركة الملك محمد السادس
أ.ش.أ

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بحث الملك محمد السادس عاهل المغرب، اليوم الاثنين، مع شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية دعم التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعلن الديوان الملكي المغربى ان الملك محمد السادس ، والرئيس شي جينبينج، بحثا أيضا، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19".

وأوضح أن المباحثات كانت فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للاجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات".


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