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السودان وجنوب السودان يتفقان على تذليل عقبات التكامل الاقتصادى

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:59 ص
السودان وجنوب السودان يتفقان على تذليل عقبات التكامل الاقتصادى الدكتورة هبة محمد على
أ.ش.أ

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اتفقت حكومتا السودان وجنوب السودان، على تذليل جميع العقبات التي تعترض التكامل الاقتصادي بين الدولتين.

 وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وزيرة المالية السودانية المُكلفة الدكتورة هبة محمد علي، التقت وزير مالية جنوب السودان سلفادور قرنقفي جوبا.

وقالت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي، إن اللقاء تناول القضايا التي تهم شعبي البلدين، ومقومات التكامل الاقتصادي والتعاون وكيفية تخطي العقبات.

وأضافت أن النقاش شمل عدة قضايا أهمها المعابر والتجارة الحدودية والمناطق الحرة على الحدود، موضحة أنه سيتم عقد لجنة وزارية مشتركة لاختيار أفضل سبل التطبيق العملي للتكامل.

في ذات السياق، التقى وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف المهندس خيري عبدالرحمن، مع وزير البترول بدولة جنوب السودان قوت قان.

وقال عبد الرحمن إنهما راجعا معا الملفات المشتركة بين الدولتين، والتحديات التي تواجه البلدين في مجال النفط وفي مسائل زيادة الإنتاج وتوفير مدخلات الإنتاج بين الطرفين.

وأضاف: "تناولنا القضايا التي تهم الجانبين في مجال النفط مثل قضية التدريب، وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تواصل في مسألة تطوير القضايا المشتركة بين الدولتين في مجال النفط"، متوقعا عقد اجتماع بين الطرفين في القريب العاجل.


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