اليوم السابع
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الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد بحلوان

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:32 ص
الحماية المدنية تنقذ 5 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد بحلوان الحماية المدنية تنقذ أشخاص من داخل مصعد-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، فى إنقاذ 5  أشخاص تم احتجازهم داخل مصعد بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.    
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتعطل مصعد واحتجاز أشخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان،  وعلى الفور توجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة. 
 
 
وتبين أن العقار مكون من سبع طوابق وتعطل المصعد ما بين الطابق الأول والثانى وإحتجاز 5 أشخاص  بداخله ، حيث تمكنت القوات من إخراجهم عقب تكسير فتحة بالحائط المودى الى غرفة المصعد دون ثمة إصابات، ووجه المواطنين الشكر لرجال الحماية المدنية لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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