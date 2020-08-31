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الحكومة تكشف حقيقة العودة للإغلاق مرة أخرى بعد تزايد إصابات كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:37 م
الحكومة تكشف حقيقة العودة للإغلاق مرة أخرى بعد تزايد إصابات كورونا المستشار نادر سعد
إبراهيم سعيد

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ملف فيروس كورونا لم ينته وما زال ملفًا موجودًا، مضيفا: "أرقام الإصابات كانت منخفضة ولكن بدأت فى الارتفاع، وهذا ما جعلهم يقومون بتذكرة المواطنين أن كورونا لا زالت متواجدة ولم تنته"، أما عن العودة للإغلاق مرة أخرى فقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: "شيء سابق لأوانه".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN": "داخلين على موسم الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى موسم الدراسة".

وأشار إلى أن الحكومة تستعد لهذه الظروف الاستثنائية، ولكن المواطن عليه مسئولية كبرى وهو أن يعى أن كورونا لم تنته وأنه لديه مسئولية بالالتزام بالإجراءات الوقائية. ولفت متحدث الوزراء إلى أن الحكومة المصرية كانت متقدمة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، ولم تلجأ إلى الإغلاق الكامل. 

المستشار نادر سعد

مجلس الوزراء

الأنفلونزا الموسمية

فيروس كورونا

موسم الدراسة

الاغلاق الجزئى

حظر التجوال

الحجر الصحى

كورونا

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