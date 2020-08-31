الجيش الأمريكى يعلق تدريبات فى كوريا الجنوبية بعد حادث تصادم مميت

قالت قيادة الجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها ستعلق بعض التدريبات بعد مقتل أربعة مدنيين كوريين جنوبيين في تصادم سيارتهم مع مركبة مدرعة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن سيارة اصطدمت بالمركبة العسكرية المدرعة في الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس في طريق عام يبعد خمسة كيلومترات من منطقة تدريب بالذخيرة الحية تستخدمها قوات الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في بوتشيون الواقعة بين سول والحدود مع كوريا الشمالية.

وأضافت أن ركاب السيارة الأربعة الكوريين لقوا حتفهم وأصيب جندي أمريكي واحد من ركاب المركبة العسكرية بجروح طفيفة ونُقل لمستشفى للعلاج.

وقالت قيادة القوات الأمريكية في كوريا في بيان "احتراما للقتلى وأسرهم سيعلق الجيش الثامن مؤقتا تدريباته في المنطقة".

وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ بوجود عسكري منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

والدولتان الحليفتان على خلاف الآن بشأن من يتعين عليه دفع تكاليف إبقاء القوات في البلاد، وتضغط كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة لمنحها حق السيطرة على جميع القوات المنتشرة في البلاد في حال نشوب حرب.