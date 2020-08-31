التنسيق يعلن نتائج 236 طالبا استنفذوا الرغبات في المرحلة الأولى

كتب محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد 236 من طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى للتنسيق استنفذوا الرغبات أثناء فتح باب تسجيل الرغبات.

وأوضح السيد عطا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الذين استنفذوا الرغبات أمس وتم إعلان نتائجهم على موقع التنسيق الإلكترونى للترشيح للكليات .

وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق أن المقصود بالطالب الذى استنفذ الرغبات هؤلاء الطلاب الذين سجلوا رغبات الالتحاق بالكليات لا تتماشى مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، لافتا أن كليات الطب بالشعبة العلمية استقرت حدودها القبول بطب البشرى عند 404 درجة بنسبة 98.53%، وكليات طب الأسنان 98.41% والصيدلة 98% والعلاح الطبيعى 97.9%.

وقال وزير التعليم العالى أن عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% من الشعبة العلمية حوالى 30% من إجمالى الناجحين مقارنة بالعام الماضى، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى الحد الأدنى هذا العام، وكان عدد الطلاب فى المرحلة الأولى شعبة علوم بدأ بـ 400 درجة فأكثر بنسبة قبول 97.6% بعدد طلاب 30855 طالب، وبالنسبة لشعبة رياضة 387 درجة بحوالى 94.4% . طلاب 16665 وبالنسبة الادبى 327.5 درجة بنسبة 97.9% فأكثر واحمالى عدد الطلاب 149658 طالب وطالبة .

وأوضح وزير التعليم العالى خلال إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق المنعقدة الان بمقر وزارة الإعلام ، أن عدد من تقدم بالفعل بالنسبة للشعب العلمية 48148 طالب والشعبة الأدبية 101 الف باجمالى 149 الف طالب زيادة عدد المتقدمين عن العدد المقدر كانت نتيجة زيادة للطلبات الواردة بناء على التظلمات ونتائجها وتغيير النتيجة كل يومين او ثلاثة لرفع الدرجات بناء على الدرجات التى تم الحصول عليها .

وأوضح وزير التعليم العالى ، أن فيما يخص الاستنفاذ بما يعنى الطلاب الذين سجلوا رغبات لم تتماشى مع مجموعهم ، كان 239 طالب ، وسيكون لهم فرصة ثانية باب اليوم لتسجيل رغباتهم مرة أخرى .