البنك الدولى يكشف انفجار مرفأ بيروت تسبب في أضرار مادية تصل إلى 4.6 مليار دولار

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ذكر البنك الدولي، أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري وأدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص تسبب في أضرار مادية تصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكى.



وأضاف البنك - في تقرير نُشر اليوم الاثنين بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن هذه المأساة تأتي في وقت عصيب إذ تواجه لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تفاقمت بسبب فيروس كورونا المستجد.



وأوضح أن الأضرار الكلية التي تكبدها لبنان نتيجة الانفجار تتراوح بين 3.8 مليار دولار أمريكي و4.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه في القطاعات الاجتماعية، يعتبر الإسكان والثقافة هما الأكثر تضررًا، إذ تحملا أضرارًا جسيمة تتراوح بين 1.9 مليار دولار و2.3 مليار دولار، ومليار دولار و1.2 مليار دولار على التوالي.



وقدر البنك أيضًا خسائر النشاط الاقتصادي بأنها تتراوح بين 2.9 مليار دولار و3.5 مليار دولار، وقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار للقطاع العام للفترة (2020 - 2021) بأنها تتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار، مع الحاجة إلى 760 مليون دولار قبل نهاية هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن المساعدات الدولية والاستثمارات الخاصة ستكون ضرورية لتحقيق تعافي وإعادة إعمار شاملين.

يُشار إلى أن الانفجار - الذي وقع في 4 أغسطس الجاري - ونجم عن انفجار نحو 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ منذ عام 2014، أدى إلى مصرع 190 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف وتشريد 300 ألف شخص تقريبًا وتدمير جزء كبير من المرفأ وتضرر أحياء كاملة.