اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات واليونان يبحثان الارتقاء بالعلاقات لتعزيز المصالح المتبادلة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:43 م
الإمارات واليونان يبحثان الارتقاء بالعلاقات لتعزيز المصالح المتبادلة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأثنين، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الإمارات واليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا استعرضا خلاله عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، مؤكدين توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.    


الامارات

اليونان

محمد بن زايد

ال نهيان

اخبار الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة