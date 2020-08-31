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الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:36 م
الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الاماراتية، اليوم الاثنين، تسجبل 541 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 70,231 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم إجراء 82,763 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الواردة سجلت وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 384 حالة.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء 331 حالة لمصابين بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 60,931


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