اليوم السابع
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الإسكان تكشف عن الانتهاء من حصر جميع المناطق العشوائية بالجمهورية لتطويرها

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:10 ص
الإسكان تكشف عن الانتهاء من حصر جميع المناطق العشوائية بالجمهورية لتطويرها مداخلة المتحدث باسم الإسكان
كتب رامى محيى الدين

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قال المتحدث باسم وزارة الإسكان عمرو خطاب إن مشروع الإسكان الاجتماعى حقق رقما قياسيا عالميا حظى بإشادة المنظمات الدولية، منهم الأمم المتحدة والمجلس الإفريقى للإسكان وحوالى 12 جهة دولية أخرى، لافتًا إلى أنه أفضل مشروع إسكان قامت بتنفيذه حكومة على مستوى العالم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج، هذا الصباح، المذاع على فضائية، إكسترا نيوز، إن الجهود المبذولة خلال الستة سنوات الأخيرة تستهدف توفير بدائل لكل شرائح المجتمع والقضاء على العشوائيات بكل محافظات الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه تم عمل حصر لكل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وبدأنا بالمناطق العشوائية الخطيرة غير الآمنة والتي يضطر المواطن للجلوس فيها مرورًا بالإسكان متوسطى ومحدودى الدخل وميسور الدخل أيضًا.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تابعت خطة الإسكان بشكل منظم ومخطط، منوهًا إلى أنه تم طرح حوالى مليون وحدة سكنية استفاد منها ملايين الأسر.

 

 

 


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