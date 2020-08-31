اعرف برامج كلية الآداب بجامعة سوهاج لتأهيل الشباب لسوق العمل

سوهاج محمود مقبول

تسعى كلية الآداب جامعة سوهاج للتطوير بهدف تدريب وتأهيل الطلاب من خلال برامج تهتم بالمجتمع المحلى، وتسهم فى تقديم خدمات جليلة للمواطنين، هذه البرامج جذبت إليها طلاب محافظة سوهاج وجذبت إليها الطلاب من الدولة الأخرى خاصة من الدول غير الناطقة باللغة العربية.

"اليوم السابع" من خلال تواصله مع الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب أوضح أن البرامج تنقسم لنوعين، البرامج الحديثة والبرامج القديمة تعرف على تلك البرامج.

1- برنامج الترجمة باللغة الإنجليزية.

2‌- برنامج الترجمة باللغة الألمانية.

3 - برنامج الترجمة باللغة الفرنسية.

4 - برنامج المساحة والخرائط.

5 - برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من جميع دول العالم.

6 - برنامج علم النفس لتأهيل المعوقين، يهدف البرنامج لتدريب وتأهيل الأشخاص الأسوياء على فن التعامل مع الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم العون والمساعدة لهم.

7- برامج خاصة بالتعليم المدمج لباقى أقسام كلية الآداب.

8 – برنامج تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، أن تلك البرامج تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل من أجل تطوير قدراتهم من أجل تنمية مصر.

وأنهى عميد الكلية، أن الكلية فتحت أبوابها لعدد من طلاب الدول الغير ناطقة باللغة العربية في مقدمتها روسيا وتم تخريج أو دفعه ونحن نقوم بتوفير كل المتطلبات لهم لراحتهم لتظل مصر في مقدمة الدولة خاصة في المجال العلمى.

وسوف نقوم بفتح باب التقديمات للدبلومات وفى مقدمتها الوثائق والمكتبات وبلوم تحقيق التراث دبلوم التنمية السياسية وهناك دبلومات سوف يتم إستحداثها وكلية الآداب بسوهاج هي الكلية الوحيدة التي تقبل طلاب الأزهر من أجل مساعدتهم في تجديد الخطاب الدينى إلى جانب الجامعة الأم جامعة الأزهر.