وأضافت أنه سيبدأ اعتبارا من غد التحاق الطلبة بالمؤسسات الجامعية للأفواج التي لا يزيد عددها على 30 طالبا في التخصص لإجراء التقييمات حضوريا، مثل طلبة المدارس العليا والمدارس العليا للأساتذة.

وأشارت إلى أن الأساتذة وعمال التعليم العالي، قد استأنفوا نشاطهم بعد إمضاء محاضر العودة للعمل وشرع الأساتذة في نشاطاتهم لإنهاء السنة الجامعية 2019-2020 وفق نمط التعليم عن بعد ابتداء من 23 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع مسؤولي الجامعات ونقابات الأساتذة والجمعيات الطلابية ونقابات العمال.

يذكر أن الدراسة تم تعليقها في المدارس والجامعات الجزائرية منذ مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.