اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:57 م
خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات كورونا فى الجزائر إلى 44 ألفا و494 مصابا و1510 حالات وفاة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:24 م
ارتفاع الإصابات كورونا فى الجزائر إلى 44 ألفا و494 مصابا و1510 حالات وفاة محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 44 ألفا و494 مصابا، و1510 حالات وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - "إنه تم تسجيل 348 حالة إصابة و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 31 ألفا و244 حالة".

وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها... فيما كانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.  


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