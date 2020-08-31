إنهاء أزمة قرية جردو بالفيوم بشأن انقطاع مياه الشرب

الفيوم رباب الجالى

قدم وفد من أهالى قرية جردو مركز إطسا الشكر والتقدير للواء هشام درة رئيس الشركة والمهندس سامى غالى رئيس قطاع المياه والمهندس محمد الحاروني مدير عام الشبكات، وذلك للجهد المبذول في حل مشكلة انقطاع المياه بقرية جردو.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن الشركة تتبع نهجا علميا لحل كافة المشكلات بشكل جذرى بعيدا على المسكنات حيث يتم دراسة مشاكل القرى التي تعاني من انقطاع المياه من خلال قطاع التخطيط (برنامج التحليل الهيدروليكى) وذلك لضمان حل المشكلة بشكل جذرى دون أن يكون لها أى آثار سلبية على أى مناطق أخرى بالمحافظة، حيث تحملت الشركة كافة التكاليف من رد الشىء لأصله والمهمات.

وأشاد اللواء هشام درة بالدور المتميز لرجال الأمن بالمحافظة بتمكين الشركة من حل المشكلة بالقرية نظرا لاعتراض بعض الأهالى وتقدم بالشكر والتقدير للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على الإدارة الحكيمة والحسم فى اتخاذ القرارات ومدير أمن الفيوم ومأمور مركز إطسا ورئيس المباحث بإطسا ولأهالى قرية جردو.

وعلى جانب أخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم عن استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة التعدى على خطوط المياه وسرقتها واستخدامها فى رى الأراضي الزراعية وهو ما يتسبب فى ضعف ضغوط المياه وعدم وصولها إلى الأطراف والعزب نهايات الشبكات.

ومن جانبه أكد اللواء هشام دره رئيس مجلس الإدارة أنه تم رفع خط بطول 100 متر أبو جنشو إبشواى يستخدم في رى الأرض الزراعية 12 قيراطا، وتم رفع 2 خط بطريق ابوكساه إبشواى توصيلات خلسة داخل أراضي زراعية يقوم أصحابها برى الأراضى الزراعية من مياه الشرب، وتم رفعها جميعا وإدخال محتوياتها مخازن الشركة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها للتصدى لهذه الممارسات المشينة، وناشد الأهالى بضرورة الوقوف بجانب الشركة للتصدى لهذا الممارسات من خلال الإبلاغ عنها .