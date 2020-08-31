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إنفوجراف.. البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:21 م
إنفوجراف.. البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب إنفوجراف
كتبت ـ هند مختار

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" أوضح من خلاله أن البورصة المصرية تسجل ثالث أفضل أداء بالمنطقة من حيث المكاسب، بعد أن صعد مؤشرها نحو 7.9% خلال شهر أغسطس يسبقه المؤشر العام لسوق دبي المالي الذي صعد 10.3%، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 8.5%. وذلك بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى لقاح فعال لكورونا قريبًا.
 
وكان المركز قد نشر "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم 2020.
 
وأوضح الإنفوجراف، أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف وكالة US News 2020 .
 
انفو

 


الاقتصاد المصرى

الحكومة

التنمية المستدامة

البورصة المصرية

لقاح كورونا

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