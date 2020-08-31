إصابة 3 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطهطا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم بسبب خلافات الجوار نتج عنها إصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج. كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة طهطا ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أيمن عثمان، مفتش مباحث قسم شرطة طهطا وقادها الرائد أحمد العزازى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول السيد م ا ز 30 سنة سائق توك توك مصاباً "جرح طعنى نافذ بالبطن من الناحية اليسرى" وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى ومحمود ا ز 60 سنة عامل ونعناعة م ا ز - 29 سنة ربة منزل.

وبين طرف ثان حسن خ م ق 39 سنة عامل مصاباً " قطع بأوتار اليد اليسرى " وحسين خ م ق 40 سنة عامل مصاباً " قطع بأوتار اليد اليمنى " وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وصابرين خ م ق 27 سنة ربة منزل الطرفان يقيمون بذات الناحية وتم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.