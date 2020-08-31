إزالة 3865 مخالفة وتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

صرح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، فى بيان له أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى أسفرت عن إزالة 3865 تعديًا منذ بدء التنفيذ فى 16 مارس وحتى 30/ 8 / 2020 .

وأشار محافظ الغربية ، أنه تم إزالة 899 مخالفه تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 46 فدان و 21 قيراط و 2 أسهم ، وإزالة 792 مخالفة بناء بمساحة 97 ألف و 647 مِتْرًا . بالإضافة إلى إزالة 2174 تعديًا على أراضى أملاك الدولة بمساحة 380 ألف و 25 متر مربع ، مؤكدا أنه لا تهاون مع أية مخالفات وسوف يتم إزالتها فورا وتطبيق القانون بكل حزم .

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للقضاء على تعديات أو مخالفات البناء واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.