إزالة 191 حالة تعدى فى قنا و30 سبتمبر آخر موعد للتصالح بمخالفات البناء

قنا- فريق المحافظات

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن الوحدات المحلية بالمحافظة شنت عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 191 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن نجحت في إزالة 54 حالة تعد بالمبانى على أملاك الدولة بمراكز أبو تشت ونجع حمادي ودشنا والوقف وقـفط وقوص بمساحة إجمالية 29 ألف و428 متر مربع، كما نجحت في إزالة 27 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نجع حمادي ونقادة بمساحة إجمالية فدان و3 قراريط و4 أسهم، بالاضافة إلى إزالة 110 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي وقنا والوقف ودشنا ونقادة بمساحة 5 أفدنة و10 قراريط و2 سهم.

وأكد محافظ قنا استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي .

كما أعلن محافظ قنا، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 30 سبتمبر المقبل، ولن تقبل أى طلبات بعد هذا التاريخ وبداية من الأول من أكتوبر القادم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وناشد الداودي المواطنين من أهالي المحافظة بمختلف المراكز والقري بسرعة التقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء، وسداد مبلغ الــ 25% المقررة قيمة جدية التصالح، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل اجراءات استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون، لافتا الي انه يتم استلام طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية للمدن طوال ايام الاسبوع بدءا من الساعة 8 صباحا.

وأشار الداودي إلى أنه سيتم إزالة كافة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المقرر له 30 من شهر سبتمبر المقبل .