إحالة سائق للجنايات بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهم لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة 1400 قرص مخدر، لترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، وكانت البداية أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام، الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من إلقاء القبض على "س.ا م" سائق، وبتفتيشه عثر بحوزته على 1800 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و20 عبوة منشطات مبلغ مالى هاتف محمول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التى تولت التحقيق، أمرت بحبس المتهم على ذمته وفى الأخير أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.