"FDA" تحذر من تعبئة معقمات الأيدى فى عبوات تشبه علب الطعام والشراب

كتبت أمل علام

حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" المستهلكين بشأن معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول والتي يتم تعبئتها في عبوات تشبه عبوات الطعام أو المشروبات، وقالت الهيئة في بيان صحفي: "اكتشفت الوكالة أن بعض مطهرات الأيدي يتم تعبئتها في علب بيرة وأكياس طعام للأطفال وزجاجات مياه وزجاجات عصير، بالإضافة إلى ذلك، وجدت الهيئة معقمات لليدين تحتوى على نكهات غذائية، مثل الشوكولاتة أو التوت.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكى" CDC"، إن الناس يموتون بعد شرب معقم اليدين.

وأضاف البيان الذى نشره موقع" CNN" الإخبارى، إن هيئة الأغذية والأدوية" FDA" تلقت تقريرًا عن مستهلك اشترى ما اعتقد أنه مياه شرب لكنه في الواقع معقم لليدين، وكان هناك أيضًا تقريرا عن منتج معقم لليدين يستخدم الرسوم المتحركة للأطفال في التسويق والذي جاء في كيس يشبه وجبة خفيفة.

وقال الدكتور ستيفان هان مفوض الهيئة، في البيان "يمكن أن يعتقد أن رائحته مثل الطعام والأكل ويحدث تسمم كحولي".

وقال هان، إن المصنعين يجب أن يكونوا يقظين بشأن تغليف وتسويق معقمات اليد فى عبوات الطعام أو الشراب، بحيث يمكن التخفيف من أى استخدام محتمل غير مقصود من قبل المستهلكين، مضيفا، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستواصل مراقبة هذه المنتجات واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.

وتابع: يمكن أن يكون معقم اليدين سامًا عند تناوله، وحتى كمية صغيرة منه يمكن أن تكون قاتلة للطفل الصغير.