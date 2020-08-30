اليوم السابع
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35 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 4 آلاف راكب لوجهات مختلفة

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:11 م
35 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 4 آلاف راكب لوجهات مختلفة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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غادرت مطار القاهرة، اليوم الأحد، 35 رحلة طيران دولية على متنها نحو 4 آلاف راكبا، متجهين إلي عدة وجهات بالخارج، حيث صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات المطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مغادرة رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري متجهة إلي عدة دول بالخارج منها "الإمارات، اليمن، السعودية، إثيوبيا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان، تركيا، المغرب، فرنسا، إيطاليا، النمسا، كندا، هولندا".
 
ويشهد مطار القاهرة الدولي، علي مدار اليوم الأحد، مغادرة ووصول حوالي 20 ألف راكب علي متن 165 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
 
 

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