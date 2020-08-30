اليوم السابع
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ولى عهد أبو ظبى يؤكد ضرورة استدامة التعليم لتعزيز الثقة بمواصلة التطوير

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:52 ص
ولى عهد أبو ظبى يؤكد ضرورة استدامة التعليم لتعزيز الثقة بمواصلة التطوير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
وكالات الأنباء

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات "كورونا".

وقال عبر "تويتر": "بداية عام دراسي جديد.. نسأل الله تعالى أن يجعله عاماً حافلاً بالإنجاز والتميز.. سلامة أبنائنا وصحتهم أولوية قصوى في منظومتنا التعليمية في ظل تحديات "كورونا".. استدامة التعليم خلال الفترة الماضية تعزز ثقتنا بمواصلة التطوير والتحديث بما يحقق جودة التعليم".

 


محمد بن زايد

الامارات

الدراسة

العام الدراسى

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