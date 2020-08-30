وزير السياحة يتفقد معرض ملوك الشمس بالتشيك ويشيد بجهود المنظمين

كتبت آمال رسلان

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الأحد معرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج وذلك قبل ساعات من افتتاحه الرسمي، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور خالد العناني ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش بافتتاح المعرض رسميا مساء اليوم.

حضر الجولة سفير مصر ببراج السفير سعيد هندام، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية، و د. ميروسلاف بارتا نائب رئيس جامعة تشارلز، و كميخال لوكاش مدير المتحف، وعالم الآثار زاهي حواس واعضاء الوفد المصري .

وخلال الجولة أعرب وزير السياحة والآثار عن إعجابه بأسلوب وطريقة العرض المتحفي للقطع، بالإضافة إلى أساليب التقنية الحديثة المطبقة مثل استخدام تقنية الهولوجرام لشرح كل قطعة على حدا بطريقة مفصلة، مما يوفر للزائر الفرصة الكاملة، للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وبعد الجولة عقد وزير السياحة والآثار، مؤتمرا صحفيا عالميا بالمتحف، بحضور أكثر من 30 جهة صحفية واعلامية وقنوات تليفزيونية من التشيك وفينا وألمانيا وغيرهم، بالاضافة إلى جهات صحفية و إعلامية عالمية مثل ال CNN و ال Euronews.

وقد نقلت 5 قنوات تليفزيونية تشيكية وعالمية وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة والذي استمر مايقرب من ساعتين.

وخلال المؤتمر أعرب د. خالد العناني عن فخره بالمجهود المبذول لتنظيم هذا المعرض الاسثنائي في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به العالم، مضيفا ان هذا المعرض يثبت ويؤكد على "أننا أقوى من فيروس كورونا المستجد لأننا استطعنا ان نجعل هذا المعرض حقيقة" لافتا الى أن التحضيرات لهذا المعرض بدأت منذ حوالي 5 سنوات، وان هذا المعرض هو أول معرض للآثار المصرية في التشيك والقطع المعروضة به لم تغادر مصر من قبل؛ فهي اول مرة تسافر في معرضا مؤقتا، مشيرا إلى انه بعد انتهاء مدة المعرض المقررة سوف تعرض هذه القطع بالمتحف المصري الكبير.

و في نهاية كلمته أعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى أن المعرض سوف يجذب عدد كبير من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ، حيث يتوقع منظمو المعرض ان يستقبل خلال فترة إقامته فى براج أكثر من 300 الف زائر.

ومن جانبه قال بارتا أن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة ابو صير، وان المعرض من أكثر المعارض أهمية لانه أول معرض للآثار المصرية في براج، واكبر معرض لآثار الدولة القديمة كما انه جاء في ايام عصيبة وقت ازمة فيروس كورونا المستجد، واصفا اياه بالحلم الذي اصبح حقيقة، مقدما الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.

في نهاية المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي عن أعمال البعثة التشيكية بمنطقة أبو صير، وفيلم "رحلة سائح في مصر" والذي اطلقته وزارة السياحة والآثار في يونيو الماضي ضمن حملتها الإعلانية للترويج لمصر قبيل إعادة فتح حركة السياحة اليها اعتبارا من 1 يوليو الماضي، و قد حقق الفيلم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر .

ويتزامن افتتاح معرض " ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر. ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتي فبراير 2021.

يعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالاضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.