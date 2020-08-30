وزير الخارجية البريطانى يبحث مع نظيره الكندى دعم لبنان ومكافحة كورونا

ريهام عبد الله

التقى دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانيى بنظيره الكندى، فرانسوا فيليب شامبين، وبحثا فى لقائهما عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعم لبنان فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت، ومكافحة جائحة كوفيد 19.

وقال الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية عبر "تويتر": "وزير الخارجية دومينيك راب يجتمع بنظيره الكندي، حيث يبحثان عملية السلام في الشرق الأوسط، ودعم لبنان بأعقاب انفجار مرفأ بيروت، ومكافحة كوفيد 19، إلى جانب الانتقال السلس إلى التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".



الخارجية البريطانية

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت إصابة عدد من موظفيها فى سفارتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، جراء انفجار مرفأ بيروت، بجروح طفيفة غير مهددة للحياة، وفقا لدايلي ميل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إن عددا قليلا من الموظفين أصيبوا بجروح غير مهددة للحياة في الانفجار ويتلقون العناية الطبية عند الضرورة.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إن حكومته مستعدة لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة بعد الانفجار الذي أودى بحياة 73 شخصًا على الأقل.