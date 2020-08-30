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وزير التعليم العالى يعلن توفر أماكن شاغرة بالهندسة لطلاب المرحلة الثانية

الأحد، 30 أغسطس 2020 01:57 م
وزير التعليم العالى يعلن توفر أماكن شاغرة بالهندسة لطلاب المرحلة الثانية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى ومحسن اليدوى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤكدا توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمي رياضيات" بكليات الهندسة في المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات.
 
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد، في وزارة الإعلام، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، إنه تم إنشاء كليات جديدة، أبزرها العلاج الطبيعى جامعة بنها والطب البيطرى العريش والحاسبات والذكاء الاصطناعى بالسادات، وكلية الاعلام بالمنوفية، وذلك فى اطار رؤية الوزارة لنشر التعليم العالى فى كافة ربوع الجمهورية.
 
 وكانت وزارة التعليم العالى فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس .
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طال من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.
 
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .
 

نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق

تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

المرحله الأولى للتنسيق

تنسيق الكليات 2020

المرحله الثانيه للتنسيق

التنسيق

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