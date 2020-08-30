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نقابة الأطباء تسدد 34 مليون و16 ألف جنيه إعانة لـ1158 طبيب مصاب بكورونا

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:39 ص
نقابة الأطباء تسدد 34 مليون و16 ألف جنيه إعانة لـ1158 طبيب مصاب بكورونا الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الإجتماعية بالنقابة العامة، عن استئناف صرف الدعم المالى المخصص للاطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك من يوم الخميس 27 أغسطس، حيث تم صرف الدعم المالى لعدد 550 طبيب اصيب بفيروس كورونا المستجد باجمالى 11 مليون جنيه .

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، فى بيان، أن اللجنة مستمرة فى استلام ومراجعة الطلبات المقدمة من الاطباء البشريين تمهيداً لصرفها من اتحاد المهن الطبية تباعاً .

يذكر أنه تم صرف الدعم المالى لعدد 608 طبيب مصاباً بفيروس كورونا فى وقت سابق ليصل اجمالى الدعم المنصرف للاطباء البشريين المصابين بالفيروس حتى الان الى 23 مليون و 160 الف جنيه .

ويعد الدعم المالى مشاركة من النقابة فى تحمل جزء من الاعباء عن الاطباء المصابين وتشجيعاً لهم لما بذلوه فى محاربة الوباء ..وليس بديلاً عن المطالبات المستمرة بحق الاطباء فى بدل عدوى عادل ومعاش استثنائى لاسر الشهداء وتعويض مالى مناسب لهم .

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أكد أن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 أطباء حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.

 


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