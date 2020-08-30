نجل ترامب يتهم جو بايدن بمساعدة مؤيديه المتطرفين المتسببين فى الفوضى

ريهام عبد الله

هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن بايدن يرفض الوقوف في وجه مؤيديه المتطرفين الذين تسببوا في الفوضى.

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في المدن التي يديرها الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد ، يُقتل الأبرياء، وتُحرق المجتمعات إلى الأرض، وتُدمر الشركات الصغيرة ويرفض جو بايدن الوقوف في وجه مؤيديه المتطرفين الذين تسببوا في الفوضى، كفى يا جو!".



نجل ترامب

وفى سياق آخر واصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا:" فى وقته شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة".

وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في وقت جو بايدن، شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة، صفقات تجارية كارثية شحنت الوظائف الأمريكية إلى الصين والمكسيك".