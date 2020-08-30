نجل ترامب يتهم جو بايدن بمساعدة مؤيديه المتطرفين المتسببين فى الفوضى

هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن بايدن يرفض الوقوف في وجه مؤيديه المتطرفين الذين تسببوا في الفوضى.
وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في المدن التي يديرها الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد ، يُقتل الأبرياء، وتُحرق المجتمعات إلى الأرض، وتُدمر الشركات الصغيرة ويرفض جو بايدن الوقوف في وجه مؤيديه المتطرفين الذين تسببوا في الفوضى، كفى يا جو!".
نجل ترامب
وشن دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومًا جديدًا على المرشح الديمقراطى جو بايدن، حيث نشر صورة مركبة له وفى الخلفية نيران مشتعلة وخراب ودمار ناتج عن أعمال الشعب، وكتب على الصورة، "أنا جو بايدن أنا موافق على أعمال الشغب هذه"، فى إشارة إلى أن المرشح الرئاسى المنافس لوالده يدعم أعمال الشغب والتخريب التى يقوم بها بعض المتظاهرين فى الولايات المتحدة الأمريكية.
واستكمالًا لهجومه على جو بايدن، بشكل خاص، والحزب الديمقراطى بشكل عام، كتب ترامب الابن، فى تدوينته على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، "فى هذه المرحلة مع قيام الديمقراطيين بتجميد حركة الشرطة ووسائل الإعلام التى تدعى أنها مجرد نقل الميزانية إلى الأخصائيين الاجتماعيين، لن يفاجئنى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة