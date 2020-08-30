نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية

كتب محمد صبحى ومحسن اليدوى

اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية فى تنسيق القبول في الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق.

وقال عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بحديقة وزارة الإعلام، لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات، أن الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية كما يلي:-

الكلية الحد الادنى

طب المنصورة 406.5

طب جنوب الوادي 406.5

طب الزقازيق 406

طب القاهرة 406

طب سوهاج 406

طب بور سعيد 405.5

طب طنطا 405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول و تعدين السويس 405.5

طب المنيا 405.5

طب كفر الشيخ 405.5

طب بنها 405

طب عين شمس 405

طب أسيوط 405

طب الإسكندرية 405

طب بني سويف 404.5

طب حلوان 404.5

طب السويس 404

طب الفيوم 404

طب أسوان 404

طب أسنان بني سويف 403.5

طب أسنان أسيوط 403.5

طب أسنان الفيوم 403.5

طب أسنان المنيا 403.5

طب أسنان الزقازيق 403.5

طب أسنان السويس 403.5

طب أسنان جنوب الوادي 403.5

طب أسنان عين شمس 403.5

طب أسنان الإسكندرية 403.5

طب أسنان القاهرة 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5

طب أسنان طنطا 403.5

طب أسنان كفر الشيخ 403.5

طب أسنان المنصورة 403.5

صيدلة المنوفية 403

صيدلة الفيوم 403

صيدلة جنوب الوادي 403

صيدلة سوهاج 402.5

صيدلة دمنهور 402.5

صيدلة طنطا 402.5

صيدلة المنصورة 402.5

صيدلة الزقازيق 402.5

صيدلة مدينة السادات 402.5

صيدلة المنيا 402.5

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 402

صيدلة حلوان 402

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402

صيدلة بني سويف 402

صيدلة القاهرة 402

صيدلة الإسكندرية 402

صيدلة بور سعيد 402

صيدلة عين شمس 402

صيدلة أسيوط 402

علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5

علاج طبيعي القاهرة 401.5

علاج طبيعي بنها 401.5

علاج طبيعي بني سويف 401.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5

طب بيطري المنوفية 400.5

طب بيطري المنصورة 400.5

طب بيطري المنيا 400.5

طب بيطري العريش 400.2

طب بيطري كفر الشيخ 400

طب بيطري الزقازيق 400

طب بيطري سوهاج 400

طب بيطري أسيوط 400

طب بيطري دمنهور 400

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400

طب بيطري القاهرة 400

طب بيطري الإسكندرية 400

طب بيطري الوادي الجديد 400

طب بيطري أسوان 400

طب بيطري جنوب الوادي 400

طب بيطري بني سويف 400

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

هندسة القاهرة 396

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393

هندسة المنصورة 393

هندسة دمياط 392.5

هندسة الزقازيق 390

هندسة طنطا 390

هندسة سوهاج 389.5

هندسة بني سويف 389

هندسة الإسكندرية 389

هندسة جنوب الوادي 388

هندسة بنها بشبرا 387.5

هندسة كفر الشيخ 387.5

هندسة المنوفية بشبين الكوم 387

هندسة حلوان 387

هندسة بنها 387

هندسة بور سعيد 387