اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق برقم الجلوس الآن

الأحد، 30 أغسطس 2020 04:03 م
نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق برقم الجلوس الآن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
إذا كنت طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق، تعرف على نتيجة تنسيق رغباتك بالاسم ورقم الجلوس، من خلال النتيجة ، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/
 
وكانت وزارة التعليم العالى ، فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس .
وأعلن السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طالب من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .
 

نتيجه تنسيق المرحله الاولى

تنسيق المرحله الاولى

تنسيق المرحلة الثانية

اخبار مصر

تنسيق 2020

تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الكليات 2020

نتيجه المرحله الأولى للتنسيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق 1 سبتمبر وتستمر 5 أيام.. والحد الأدنى 77.4% للشعبة العلمية و67.8% أدبى.. وأماكن شاغرة بكليات الهندسة والطب البيطرى والحاسبات.. واستثناء أوائل المرحلة الأولى من التوزيع الجغرافى

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:26 م

إنفو جراف.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020.. الحد الأدنى للقبول بالكليات

الأحد، 30 أغسطس 2020 03:17 م

نتائج تنسيق المرحلة الأولى الشعبة الأدبية 2020.. 96.21% لكلية السياسة والاقتصاد.. 95.24% للألسن.. و94.63% للإعلام.. و92.92% للآثار.. واستحداث 7 كليات جديدة.. وفتح باب التسجيل لـ236 طالبا استنفذوا رغباتهم اليوم

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة