نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق برقم الجلوس الآن

كتب محمد صبحى

إذا كنت طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق، تعرف على نتيجة تنسيق رغباتك بالاسم ورقم الجلوس، من خلال النتيجة ، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وكانت وزارة التعليم العالى ، فتحت باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق فى 22 أغسطس الماضى واستمرت حتى 27 أغسطس .

وأعلن السيد عطا ، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 149500 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021، وذلك من إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 149685 ألف طالب من الشعب العلمية والهندسية والأدبية.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر، أى بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% بواقع 149685 الف طالب وطالبة .