نائب محافظ سوهاج يوجه بضرورة ربط إدارات خدمة المواطنين ومراكز التكنولوجيا..صور

سوهاج ـ محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بحى شرق سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور عاطف الصمطى رئيس الحي، والطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

وأوضح القاضى، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار متابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

ووجه القاضى بضرورة تفعيل الربط الإلكترونى بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد نائب المحافظ على توفير كافة الاحتياجات التى تساعد إدارات خدمة المواطنين فى القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة فى الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السوهاجى .