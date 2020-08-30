نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين هدف حيوى بمحطة كهرباء طلخا

الدقهلية - شريف الديب

شهد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بيان عملى على أرض الواقع لتأمين المنشآت الحيوية، وذلك بمحطة كهرباء طلخا، والبالغ مساحتها 133 فدانا، باعتبارها أحد الأهداف الحيوية بالدقهلية، وأوضح أن البيان العملى المشار إليه تم تنفيذه بمشاركة قطاع الأمن بالدقهلية، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى مقدمتها الوحدات المحلية وكافة مديريات الخدمات، وقطاعات الإسعاف، والحماية المدنية، والكهرباء ومياه الشرب.

جاء ذلك فى إطار التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث لمحافظة الدقهلية، ونقل نائب محافظ الدقهلية للمشاركين فى البيان العملى اليوم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية، مؤكدا على اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه التدريبات العملية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث، وللوقوف على مدى جاهزية واستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمة وقياس قدرتها على حسن التعامل معها وادارتها بشكل سليم ومعالجة أوجه القصور والضعف وتعظيم الاستفادة منها.

وقال نائب المحافظ، إن هذا العرض أكد الثقة المتواصلة فى أجهزتنا التنفيذية فى الحفاظ على مقدرات الوطن، حضر البيان العملى المهندس مسعد الأشمونى نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس قطاع الشئون الفنية بالكهرباء واللواء أسامة أنور مساعد مدير أمن الدقهلية.