موجز أخبار مصر.. اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء أ. ح شريف سيف الدين، مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد، بدرجة وزير.

وشغل اللواء أ.ح شريف سيف الدين، منصب رئيس هيئة الرقابة السابق وهو من مواليد 1963 تخرج فى الكلية الحربية عام 1985 وتدرج فى المناصب المختلفة بالقوات المسلحة، حيث يتمتع بخبرات متنوعة نتيجة تأهيله العلمى وعمله بالوحدات القتالية والإدارية والمالية والتكنولوجية والتخطيط والتفتيش حتى شغل رتبة اللواء وعين قائدا لقوات حفظ السلام المصرية فى جنوب السودان وملحق وزارة الدفاع بألمانيا ثم قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية فمديرا لادارة المشاه.

مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بأسيوط.. صور

لقى 4 عناصر إجرامية خطرة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين ومعاونيهم وما بحوزتهم ومن أسلحة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط اختباء "4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية" .

صندوق تحيا مصر يخصص 200 مليون جنيه للمشاركة فى بناء مدن بشاير الخير

أعلن صندوق تحيا مصر، عن رصد 200 مليون جنيه للمشاركة فى بناء مدن بشاير الخير 4 و 6 و7 و8 بمحافظة الإسكندرية لتوفير سكن كريم لأهالى المناطق العشوائية والمهددة للحياة بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بمعاونة الصندوق للدولة فى القضاء على مشكلات العشوائيات وتطوير المناطق الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، ، إن مشاركة الصندوق فى بناء مدن بشاير الخير بلغت مليارا و9 ملايين جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة لديها مخطط متكامل رصدت له ميزانيات ضخمة للقضاء على مشكلات المناطق العشوائية وغير المخططة، والتى شكلت خطرا هدد حياة الآلاف من سكانها على مدار عقود طويلة، دون حل ينهى معاناتهم، حيث افتقرت تلك التجمعات العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية.

النيابة تأمر بحبس عمر حافظ المتهم فى واقعة فتاة فيرمونت

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تأجيل انقطاع المياه بالساحل الشمالى للأسبوع المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح عن تأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلى بداية من الكيلو 61 حتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالى إلى يوم الاثنين الموافق 7/9/2020 الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 36 ساعة، وذلك بناء على طلب الجهات المختصة.