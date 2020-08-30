اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أغسطس 2020 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل شخص فى اشتباكات بالرصاص بين جماعات متناحرة فى بورتلاند الأمريكية

الأحد، 30 أغسطس 2020 07:31 ص
مقتل شخص فى اشتباكات بالرصاص بين جماعات متناحرة فى بورتلاند الأمريكية عناصر من الشرطة الأمريكية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة فى مدينة بورتلاند الأمريكية التى شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

 

وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت فى منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات.

 

وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر إن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين.

 

"تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات فى بعض الحالات".

 

ونقل فرع محلى لمحطة إن.بي.سى عن الشرطة قولها إن شخصا لقى حتفه فى إطلاق نار. ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.

 

 


مقتل شخص

اندلاع اشتباكات

جماعات متناحرة

بورتلاند الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة