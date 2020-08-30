مقتل شخص فى اشتباكات بالرصاص بين جماعات متناحرة فى بورتلاند الأمريكية

(رويترز)

لقى شخص حتفه بالرصاص مع اندلاع اشتباكات بين محتجين من جماعات متناحرة فى مدينة بورتلاند الأمريكية التى شهدت مظاهرات متكررة لأشهر تحولت لأعمال عنف أحيانا.

وقالت الشرطة إن أعمال العنف وقعت فى منطقة وسط بورتلاند وإنها قامت باعتقالات.

وذكرت شرطة بورتلاند على تويتر إن "تجمعا سياسيا جرى بوسط بورتلاند، ووقعت بعض حالات العنف بين متظاهرين ومتظاهرين مناوئين.

"تدخل رجال الشرطة وقاموا باعتقالات فى بعض الحالات".

ونقل فرع محلى لمحطة إن.بي.سى عن الشرطة قولها إن شخصا لقى حتفه فى إطلاق نار. ولم تتوافر تفاصيل عن هوية القتيل.