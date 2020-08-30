اليوم السابع
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مصور فيديو "بائع الفريسكا" يكشف الكواليس: "ربنا أراد خير"

الأحد، 30 أغسطس 2020 09:33 م
مصور فيديو "بائع الفريسكا" يكشف الكواليس: "ربنا أراد خير" بائع الفريسكا
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشف حاتم خاطر مصور فيديو "بائع الفريسكا"، كواليس تصوير فيديو الطالب المتفوق بائع الفريسكا الذى حقق انتشارا واسعا على السوشيال ميديا. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل: "ربنا أراد خير وبلدنا فيها شباب زى الورد رجالة هم هيبقوا المستقبل"، مردفاً: "الرجالة دى محتاجة الناس كلها تشوفها، شد نظرى الولد ماسك الفريسكا، وقلتله تعالى، الفريسكا بكام، سألته بتدرس فين".

وتابع مصور فيديو "بائع الفريسكا": "الفيديو طلع تريند وهو مش بيتكلم عن فضيحة والحاجات التانية، هو راجل وشاب محترم".

من جانبه، قال مجدى عطية خال الشاب إبراهيم بائع الفريسكا المتفوق، إنهم يتلقون كمية تليفونات كبيرة، موضحا أن وزير العليم العالى عرض عليه منحة بجامعة الجلالة ولكنه طلب أن يكون في جامعة الإسكندرية.

وضرب "إبراهيم" بائع الفريسكا مثلا رائعا في الاعتماد على الذات، حيث يعمل بائع فريسكا مثل أبيه رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب، حيث يجوب شاطئ البحر حاملا صندوق الفريسكا على كتفيه لكى يتكسب قوت يومه.

وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6%، حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه. 


بائع الفريسكا

أوائل الثانوية

الاسكندرية

بائع فرسكا

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