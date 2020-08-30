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مصطفى أديب يشكر الحريري.. ويتعهد بنهوض لبنان

الأحد، 30 أغسطس 2020 11:06 م
مصطفى أديب يشكر الحريري.. ويتعهد بنهوض لبنان مصطفى أديب
وكالات

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تقدم السفير اللبناني لدى برلين مصطفى أديب، بالشكر إلى كل من دعموه ورشحوه لمنصب رئيس الحكومة اللبنانية، واختص بالذكر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
 
 قال أديب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتقدم بالشكر لدولة الرئيس سعد ‏الحريري ولكل من طرح اسمي لرئاسة الحكومة اللبنانية".
وتعهد الدبلوماسي اللبناني، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالعمل للنهوض بالدولة اللبنانية، حيث غرد "متعهدًا بالعمل على قدمٍ وساق للنهوض ‏ببلدنا الغالي لبنان".
 
وكان رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام قد عقدوا اجتماعًا مساء اليوم، في "بيت الوسط"، تم خلاله بحث الموقف الواجب اتخاذه من الاستشارات النيابية الملزمة غدًا، واتفقوا على تسمية السفير مصطفى أديب لتولي رئاسة الحكومة العتيدة. 
 

مصطفى أديب

سعد الحريري

لبنان

الحكومة اللبنانية

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