مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية وداخلية لنقل 3500 راكب

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، 43 رحلة لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران علي مدار اليوم، 34 رحلة دولية و7 رحلات داخلية ورحلتين شحن جوي، بإجمالي 43 رحلة جوية لنقل حوالي 3500 راكبا .

وشهدت مصر للطيران، أمس السبت، لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي متوسط 45% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا حيث زادت الرحلات في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية .

وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من أول سبتمبر القادم، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.

وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.