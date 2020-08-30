اليوم السابع
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مصرع عاطل على يد عامل فى مشاجرة ببنى سويف

الأحد، 30 أغسطس 2020 10:25 ص
مصرع عاطل على يد عامل فى مشاجرة ببنى سويف مشاجرة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لفظ عاطل أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطعن نافذ فى مشاجرة نشبت  بينه وبين عامل بمشاركة خمسة آخرين بمركز سمسطا جنوب غرب محافظه بني سويف.
 

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية يفيد بمقتل عاطل على يد عامل بالإضافة إلى مشاركة 5 أشخاص آخرين فى مشاجرة بينهما بمركز سمسطا ووجه على الفور بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناه.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سمسطا  بإشراف العميد محمود حاتم رئيس فرع بحث الجنوب، وبرئاسة المقدم حسام الريدى رئيس مباحث سمسطا، ويضم النقيب محمد حسن معاون أول رئيس المباحث ودلت التحريات الأولية إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليه يدعى"نادى.م.ا"27 سنة، عاطل، ومقيم بمركز سمسطا، والمتهم ويدعى"أحمد.س.ا" 27 سنة، عامل، وقام بطعنه المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" أثناء المشاجرة.

واضافت التحريات إلى مشاركة خمسة آخرين طرف الثانى فى المشاجرة ، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزى بسمسطا وصرحت النيابة بدفن الجثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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