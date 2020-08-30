مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الرياح التوفيقي بأتريب بمدينة بنها في القليوبية حادث مرورى نتيجة السرعة الزائدة، وهو ما أسفر عنه مصرع 2 وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى لتلقى العلاج وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير من القليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث على الرياح التوفيقي اتجاه موقف بنها العمومي بمنطقة أتريب.

وعلى الفور انتقلت القوات لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة لسيارة كان يستقلها 5 شباب، مما أدي إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، واصطدم بأحد أعمدة الإنارة الموجودة بمنصف الطريق، وهو ما اسفر عن مصرع 2 منهم وإصابة 3 أخرين، وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، لتقديم العلاج اللازم، وتم نقلهم فيما بعد للعناية المركزة.

ومن جانبها قامت قوات الشرطة برفع الحادث عن الطريق وتحرير المحضر اللازم للحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.