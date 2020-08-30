مستشار بأكاديمية ناصر يؤكد نجاح كبير تحققه القوات المسلحة فى القضاء على الإرهابيين بسيناء

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن بيان القوات المسلحة يشير إلى نجاح الضربات الاستباقية التي توجهها القوات المسلحة ضد الإرهابيين في سيناء والنجاح الكبير الذى تحققه القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب.



وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، في تصريحات للإعلامية دينا زهرة، على قناة إكسترا نيوز، أن العمليات النوعية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء تتمكن من رصد وقتل العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وتطهير سيناء من الإرهابيين.



ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن بيان القوات المسلحة يشير إلى استمرارية العمليات النوعية في القضاء على الإهاب، وإصرار من جانب الجيش في مواجهة الإرهابيين.



وفى وقت سابق أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي، تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيرا بشمال سيناء، جاء ذلك خلال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة.